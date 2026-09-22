Tres dotaciones de los bomberos de Almirante Brown acudieron al llamado por un incendio en una vivienda del barrio Don Orione.

Tres dotaciones de los bomberos de Almirante Brown acudieron al llamado por un incendio en una vivienda del barrio Don Orione.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown informaron sobre un incendio en una vivienda de Don Orione. No se informaron heridos ni personas afectadas por el humo, pero se vivieron momentos de tensión en el barrio.

El incendio se desarrolló en las últimas horas en una vivienda de las calles 25 de Mayo y Humahuaca, en Don Orione. No se informaron heridos.

“Trabajaron en la extinción, tres Dotaciones de Bomberos Almirante Brown, con el apoyo y la asistencia del personal de ambulancias municipal, Defensa Civil y policial de la jurisdicción”, precisaron las fuentes.