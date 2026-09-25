Abel Pintos cantará ante el papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione

El cantante argentino fue convocado por el Vaticano para participar del encuentro que el Sumo Pontífice mantendrá el lunes 9 de noviembre en el Cottolengo Don Orione de Claypole. La presentación fue validada por la Santa Sede.

El cantante argentino fue convocado por el Vaticano para participar del encuentro que el Sumo Pontífice mantendrá el lunes 9 de noviembre en el Cottolengo Don Orione de Claypole. La presentación fue validada por la Santa Sede.

Abel Pintos cantará ante el papa León XIV durante la visita que el Sumo Pontífice realizará al Cottolengo Don Orione de Claypole. Desde el entorno del artista confirmaron que su participación fue validada por el Vaticano y que se presentará durante la actividad prevista para el lunes 9 de noviembre.

La convocatoria se conoció luego de que el Vaticano oficializara la agenda de León XIV en la Argentina. El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre y, al día siguiente, visitará a los residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

Según la información difundida, Abel Pintos participará de la jornada prevista en Claypole a partir de las 9.15. Desde el círculo cercano al cantante señalaron que se trata de una participación “muy importante”, mientras que su equipo y los organizadores terminarán de definir en los próximos días los detalles de la presentación.

La visita de León XIV al Cottolengo será uno de los momentos centrales de su paso por la provincia de Buenos Aires. El complejo de Claypole ocupa unas 50 hectáreas, alberga a unas 410 personas con discapacidad y cuenta con alrededor de 400 trabajadores. La institución informó que el encuentro tendrá un carácter íntimo para preservar la tranquilidad de sus residentes.