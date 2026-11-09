Lugones destacó el “mensaje” del Papa por su visita al Cottolengo

Monseñor Jorge Lugones destacó la elección del Cottolengo Don Orione para dar inicio a la agenda de su viaje a Argentina.

Monseñor Jorge Lugones destacó la elección del Cottolengo Don Orione para dar inicio a la agenda de su viaje a Argentina.

El Obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, le dedicó unas palabras al Papa León XIV tras su llegada al Cottolengo Don Orione y consideró que iniciar su visita allí es “todo un mensaje”. Hizo foco en las dificultades que atraviesa la Región.

Lugones destacó el “mensaje” de iniciar sus actividades en el predio de la zona sur del Conurbano, en el que residen más de 400 personas con discapacidad.

“Los fieles de esta iglesia local lo recibimos con inmensa alegría y esperanza, estamos profundamente felices y agradecidos a Dios de tenerlo entre nosotros. Bienvenido Santo Padre a la Diócesis de Lomas de Zamora”, le dijo.

Había destacado, instantes antes, que la Diócesis de Lomas (conformada por los distritos de Lomas de Zamora, San Vicente, Presidente Perón, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza) es la segunda más poblada del país.

Lugones lo acompañó en todo el recorrido en el papamóvil, en el ingreso al predio del Cottolengo, donde miles de fieles lo esperaban para saludarlo. Fue recibido por el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani.