El Sumo Pontífice en el Cottolengo Don Orione de Claypole

El Papa realizó los últimos metros de su trayecto en el papamóvil y saludó a los miles de fieles que se acercaron a la zona del ingreso al Cottolengo Don Orione.

El Papa realizó los últimos metros de su trayecto en el papamóvil y saludó a los miles de fieles que se acercaron a la zona del ingreso al Cottolengo Don Orione.

El Papa León XIV llegó al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde lo esperaban además de las autoridades, miles de personas con banderas y mensajes de bienvenida al Sumo Pontífice, quien llegó ayer al país en su segunda parada de la gira.

Ya en la localidad de Claypole, unos 700 metros antes del ingreso al cottolengo, León XIV bajó del auto y se subió al papamóvil para culminar el tramo final, fue acompañado por monseñor Jorge Lugones, Obispo de Lomas de Zamora.

Fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien le regaló un mate y también recibió un obsequio del Papa; Juan Fabiani, intendente de Almirante Brown; Mariano Cascallares; y distintos miembros del Gabinete provincial; entre ellos, Andrés Larroque y Javier Alonso.

Luego, destinó un tiempo para saludar a residentes del Cottolengo Don Orione, familiares y trabajadores. Allí conviven más de 400 personas con discapacidad. Le entregaron medallitas, rosarios, cartas y estampitas, en el marco de una jornada en la cual las lágrimas estaban a flor de piel.

Luego de 39 años de la visita de Juan Pablo II, el país vuelve a experimentar la llegada de un Sumo Pontífice. “Mi llegada a Argentina tiene, para mí, un significado particular: durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, expresó León XIV.

Su paso por Lomas de Zamora

En su traslado de la Nunciatura al Cottolengo Don Orione de Claypole, el Papa León XIV recorrió varios distritos; entre ellos, Lomas de Zamora. Gran movimiento de fieles por el Santo Padre.

En el distrito lomense, varias líneas de colectivo modificaron su recorrido, ya que el tránsito se encuentra cerrado para el paso de la comitiva. Pasó por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) a las 8.26.

En “el Cruce” se concentró la mayor cantidad de gente porque la Diócesis había anunciado que sería el tramo más lento, debido a que debía hacer el giro de Juan XXIII a Camino de Cintura. Banderas papales y argentinas, cartulinas y una enorme muestra de Fe en la zona sur del Conurbano bonaerense.

Sus primeras palabras

León XIV brindó ayer su primer mensaje en la Argentina, en el que llamó a defender la democracia, a “convivir en las diferencias” y reclamó fortalecer la educación y el cuidado a los ancianos y a los discapacitados.

“Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias”, desató el Santo Padre en un discurso en en Palacio Libertad, donde lo escucharon atentamente el presidente Javier Milei, su Gabinete, gobernadores, legisladores y referentes del mundo de la política de distintos espacios políticos.