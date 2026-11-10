Cinco personas resultaron heridas tras un choque en Burzaco

El accidente ocurrió en la zona de Ruta 16 e Hipólito Yrigoyen, donde un auto impactó contra una piedra de gran tamaño y una columna de alumbrado. Además, se registró otro choque en Adrogué que provocó daños materiales.

El accidente ocurrió en la zona de Ruta 16 e Hipólito Yrigoyen, donde un auto impactó contra una piedra de gran tamaño y una columna de alumbrado. Además, se registró otro choque en Adrogué que provocó daños materiales.

Cinco personas resultaron heridas tras un choque en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown. El accidente ocurrió en la mañana de este martes, cuando el vehículo en el que viajaban impactó contra una piedra de gran tamaño y una columna de alumbrado, en la zona de Ruta 16 e Hipólito Yrigoyen.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, los ocupantes del automóvil sufrieron lesiones de diferente consideración como consecuencia del impacto. En el lugar trabajaron ambulancias municipales y efectivos policiales, que participaron del operativo de asistencia y prevención.

Por otra parte, se registró otro accidente de tránsito en Adrogué, sobre la calle De Kay al 500. En este caso, una conductora habría perdido el control del vehículo y terminó chocando contra el paredón de una vivienda. Los bomberos constataron que el episodio solamente provocó daños materiales.

En tanto, personal policial de la jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjeron ambos accidentes en el partido de Almirante Brown.