La pobreza en Argentina sumó casi 3,4 millones de personas en un año, según un informe privado

Un relevamiento de la consultora ExQuanti estimó que 16,2 millones de argentinos se encontraban en situación de pobreza durante el tercer trimestre de 2026. Además, advirtió que, si continúa esta tendencia, el indicador podría superar los niveles registrados durante la pandemia al finalizar el gobierno de Javier Milei.

Un relevamiento de la consultora ExQuanti estimó que 16,2 millones de argentinos se encontraban en situación de pobreza durante el tercer trimestre de 2026. Además, advirtió que, si continúa esta tendencia, el indicador podría superar los niveles registrados durante la pandemia al finalizar el gobierno de Javier Milei.

La pobreza en Argentina volvió a mostrar un fuerte incremento durante el tercer trimestre de 2026. Según un informe de la consultora ExQuanti, el indicador alcanzó a 16,2 millones de personas entre julio y septiembre, lo que representa casi 3,4 millones de nuevos pobres en comparación con el mismo período del año anterior.

El estudio, elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, advierte que la tendencia descendente de la pobreza se interrumpió a partir del tercer trimestre de 2025. La estimación también supera el registro de 15,4 millones de personas que la consultora había calculado para el primer semestre de este año. Se trata de proyecciones privadas y no de cifras oficiales publicadas por el organismo estadístico.

En sus conclusiones, ExQuanti alertó sobre la velocidad del deterioro social y sostuvo que, si se mantiene la dinámica actual, el gobierno de Javier Milei podría finalizar con un nivel de pobreza superior al alcanzado durante la pandemia de coronavirus. De todos modos, aclaró que se trata de una proyección condicionada a la evolución económica y a posibles cambios en las políticas públicas.

Otro de los puntos señalados por el informe es el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional, que contempla eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según el análisis, esta modificación podría afectar una de las herramientas de asistencia que contribuyeron a contener los indicadores de pobreza.