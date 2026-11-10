Se vienen los amistosos de la Selección

La Selección Argentina dará inicio este martes a los entrenamientos, de cara a los amistosos con Uruguay y Costa Rica.

La Selección Argentina dará inicio este martes a los entrenamientos, de cara a los amistosos con Uruguay y Costa Rica.

La Selección Argentina comienza con la preparación, de cara a los dos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica por la fecha FIFA, que serán los últimos del año.

El viernes 13 de noviembre recibirá a Uruguay, desde las 20:00 (hora argentina), en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como “La Bombonera”.

Por último, el martes 17 afrontará el segundo partido ante Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Entrenamientos

El primer entrenamiento será cerrado y comenzará a partir de las 10:00 (hora argentina) de este martes en el predio de Ezeiza que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

El miércoles 11 de noviembre, el segundo entrenamiento está pactado para las 17:00 (hora argentina), con los primeros 15 minutos del comienzo abiertos a los periodistas acreditados.

A la misma hora, pero del jueves, se realizarán las últimas actividades (cerradas); el mismo día, sin confirmación de horario establecido, el técnico Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa habitual en la previa del encuentro ante Uruguay.