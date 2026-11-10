Martes con buenas condiciones en el Conurbano

El pronóstico para este martes en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo sigue la semana?

El pronóstico para este martes en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo sigue la semana?

Se mantienen las buenas condiciones meteorológicas para este martes en la zona sur del Conurbano y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del tercer día de la visita del Papa León XIV en Argentina.

¿El tiempo hoy? La jornada comenzó soleada pero las nubes irán ganando terreno con el correr de las horas. La temperatura mínima era de 18 grados, mientras que la máxima puede ubicarse en los 26 durante la tarde.

El miércoles 11, feriado en la provincia de Buenos Aires y último día del Papa en Argentina, se presentará con buenas condiciones y aunque puede haber algunos momentos de nubosidad abundante, no se esperan lluvias. La marca térmica sería de 28 grados.

Para el jueves, día en el que se reactiva la normalidad, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29, tampoco sin precipitaciones.

En tanto, el viernes llega con cielo parcial mayormente nublado, con lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima anunciada es de 19 grados, mientras que la máxima esperada llega a los 27.