MetroGAS y Bomberos de Argentina firmaron un acuerdo para capacitar a voluntarios en Llavallol

El convenio busca reforzar la preparación ante situaciones de emergencia y extender el entrenamiento a cuarteles de distintos distritos del sur del Conurbano.

El convenio busca reforzar la preparación ante situaciones de emergencia y extender el entrenamiento a cuarteles de distintos distritos del sur del Conurbano.

MetroGAS y la Fundación Bomberos de Argentina formalizaron un acuerdo estratégico para capacitar a bomberos voluntarios de la región y del área de distribución de la compañía. La iniciativa se puso en marcha en el Centro de Entrenamiento Técnico (CET) que la empresa posee en Llavallol, partido de Lomas de Zamora.

El predio cuenta con una infraestructura única a nivel nacional, diseñada como una ciudad simulada a escala que permite recrear escenarios reales de riesgo bajo estrictos protocolos de seguridad. Allí, los bomberos realizan entrenamientos teóricos y prácticos vinculados al funcionamiento de la industria del gas, la identificación de combustibles, el combate contra incendios y las técnicas avanzadas de evacuación de gases.

A través de simuladores de alta tecnología, los participantes también practican intervenciones ante situaciones como fuego de trinchera, jet fire y fugas laterales. El convenio fue rubricado por el CEO de MetroGAS, Sebastián Mazzucchelli, y el presidente de la Fundación Bomberos de Argentina, Antonio Sette, y da continuidad a un esquema de formación que durante los últimos tres años alcanzó a más de 800 integrantes de distintos cuarteles de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Según destacó Mazzucchelli, la preparación y el entrenamiento resultan fundamentales para lograr respuestas más eficientes frente a situaciones críticas, mientras que Sette señaló que la formación también se replica en la comunidad, las escuelas, los hogares y los propios cuarteles. Con esta nueva etapa, ambas instituciones buscan ampliar el programa a las asociaciones de bomberos que integran la red prestadora de MetroGAS, con alcance en distritos como Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza.