Siniestros viales y heridos en Almirante Brown

Cinco personas resultaron heridas en un siniestro vial que se registró en Burzaco. En Adrogué, un auto se incrustó contra el paredón de una casa.

Cinco personas resultaron heridas en un siniestro vial que se registró en Burzaco. En Adrogué, un auto se incrustó contra el paredón de una casa.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) informaron sobre dos siniestros viales que se registraron en las últimas horas en las localidades de Adrogué y Burzaco. Cinco personas resultaron heridas.

El primer siniestro sucedió en la calle De Jay al 500 en la localidad de Adrogué. La conductora de un auto, habría perdido el control y terminó chocando contra el paredón de una vivienda, informaron los Bomberos.

“Cuando llegaron Bomberos Almirante Brown, comprobaron que sólo se habían registrado daños materiales. Las tareas del personal policial de la jurisdicción, van a determinar los motivos del accidente”, precisaron las fuentes.

El segundo siniestro ocurrió en la Ruta 16, en la intersección con Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Burzaco. El saldo fue de cinco personas heridas, detallaron desde el cuarte de los Bomberos de Almirante Brown.

“Cinco personas que se trasladaban en un auto, resultaron con lesiones de diferente consideración, tras chocar contra una piedra de gran tamaño y una columna de alumbrado”, informaron las fuentes.