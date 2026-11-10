Lo que tenés que saber sobre el encuentro del Papa con jóvenes

El Papa León XIV encabezará este martes un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles. ¿Quiénes pueden ir?

El Papa León XIV encabezará este martes un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles. ¿Quiénes pueden ir?

El Gobierno de la Ciudad llevará a cabo este martes un operativo especial para propiciar el desarrollo del Encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y también para la desconcentración del evento.

La convocatoria alcanza a jóvenes previamente inscriptos y también al público en general. Para el sector con inscripción se contempla una franja de 15 a 35 años y una distribución en ocho sectores identificados por colores, con acceso mediante QR.

La apertura de los accesos al público será a las 12, mientras que a las 16 habrá música en vivo y animación con la presentación de Valentino Merlo, Nahuel Penissi y Maggie Cullen, entre otros.

El Sumo Pontífice arribará a las 20:15 y a las 22 finalizará el encuentro en el cruce de la Avenida Del Libertador y Sarmiento. Los feligreses se ubicarán a lo largo de Libertador, en un corredor que se extenderá hasta Olleros.

La infraestructura de sonido y pantallas permitirá seguir la ceremonia desde cualquier punto del corredor y espacios aledaños, al tiempo que habrá puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.