Aumento de las multas en Provincia: de $117.000 a $2.808.000

El gobierno de la Provincia aplicó el último aumento del año en las multas, bimestre noviembre-diciembre. Los nuevos valores.

El gobierno de la Provincia aplicó el último aumento del año en las multas, bimestre noviembre-diciembre. Los nuevos valores.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un incremento del 2,58% en los valores de las multas por infracciones de tránsito para el bimestre noviembre-diciembre, con vigencia desde el comienzo del penúltimo mes del año.

La medida fue comunicada mediante el Boletín Oficial bonaerense, en la Resolución 6/2026, y es la última actualización del año tras una serie de incrementos escalonados que se dispusieron por bimestre a lo largo de todo 2026 y que suman un alza del 29,5%.

La suba se aplica al valor de la unidad fija (UF), que actúa como base para calcular las multas, llevándola de $2.281 a $2.340. Las unidades fijas equivalen al valor de 1 litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino en su sede de la ciudad de La Plata, y cada infracción tiene un rango mínimo y máximo de UF aplicables.

Los nuevos rangos de valores de las multas en la Provincia

Superar la velocidad máxima: de $351.000 a $2.340.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: de $702.000 a $2.340.000

Circular en contramano o por banquina: de $702.000 a $2.340.000

Circular sin VTV: de $702.000 a $2.340.000

Cruzar el semáforo en rojo: de $702.000 a $2.340.000

Circular sin licencia: entre $702.000 y $2.340.000

No usar el cinturón de seguridad: de $117.000 a $234.000

Dejar el auto mal estacionado: de $117.000 a $ 234.000

Circular sin documentación: de $117.000 a $ 234.000

Conducir sin seguro: de $702.000 a $2.340.000

Conducir alcoholizado: entre $702.000 a $2.340.000

Negarse al test de alcoholemia: entre $1.170.000 y $ 2.808.000

En caso de cometer una infracción y abonar la multa dentro del período de pago voluntario previsto en la primera notificación, se obtiene una bonificación del 50% del valor mínimo de la sanción correspondiente a la misma.

En cambio, si no se abona la multa durante el período de pago voluntario ni en las instancias posteriores, los conductores se exponen a consecuencias legales y financieras. Se acumulan intereses y recargos por el impago, lo que aumenta el monto original de la multa.