El historial que ilusiona a Lanús: River no le gana un mano a mano al Granate desde 1932

Lanús tendrá un desafío de peso en los octavos de final del Torneo Clausura 2026: deberá visitar a River en el Monumental para buscar un lugar entre los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, hay un dato estadístico que alimenta la ilusión de los hinchas granates: River no consigue eliminar a Lanús en un enfrentamiento mano a mano desde hace 94 años.

La última vez que el conjunto de Núñez logró imponerse en una serie eliminatoria ante Lanús fue en 1932, cuando ganó 4-3 por las semifinales de la hoy extinta Copa Competencia. Desde entonces, cada vez que volvieron a cruzarse en una instancia de eliminación directa, la clasificación o el título quedaron en manos del equipo del sur del Conurbano.

El historial registra seis enfrentamientos mano a mano, con cinco triunfos de Lanús y apenas uno de River. Una supremacía que incluye algunas de las victorias más recordadas de la historia reciente del Granate.

Las noches que Lanús hizo historia ante River

El antecedente más emblemático es la semifinal de la Copa Libertadores 2017. Después de perder 1-0 en el Monumental, Lanús recibió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo en La Fortaleza y protagonizó una remontada extraordinaria.

River llegó a ponerse 2-0 en el partido de vuelta y parecía tener asegurada la clasificación a la final. Sin embargo, el equipo conducido por Jorge Almirón reaccionó y, con goles de José Sand por duplicado, Lautaro Acosta y Alejandro Silva, dio vuelta el resultado para imponerse 4-2 y avanzar con un global de 4-3.

Aquella noche del 31 de octubre de 2017 quedó grabada entre las grandes hazañas internacionales del club.

Unos meses antes, el 4 de febrero de ese mismo año, Lanús también había derrotado a River por 3-0 en la final de la Supercopa Argentina, disputada en el estadio Ciudad de La Plata. Lautaro Acosta, Nicolás Pasquini y José Sand marcaron los goles que le permitieron al Granate sumar otro título nacional.

Pero la paternidad en los cruces eliminatorios había comenzado mucho antes. En la Copa Sudamericana 2009, Lanús ganó los dos partidos de la primera fase y eliminó a River con un global de 3-1.

La historia se repitió en los cuartos de final de la Sudamericana 2013. Tras igualar sin goles en La Fortaleza, el Granate se impuso 3-1 en el Monumental y volvió a dejar en el camino al conjunto de Núñez.

Todos los mano a mano entre Lanús y River

Copa Competencia 1932: River 4-3 Lanús

Copa Béccar Varela 1933: Lanús 1-0 River

Copa Sudamericana 2009: Lanús 3-1 River

Copa Sudamericana 2013: Lanús 3-1 River

Supercopa Argentina 2017: Lanús 3-0 River

Copa Libertadores 2017: Lanús 4-3 River

Una racha reciente que el Granate buscará cortar

Aunque el historial de eliminación directa favorece ampliamente a Lanús, los enfrentamientos más recientes presentan un panorama diferente.

El Granate no consigue derrotar a River desde febrero de 2018, cuando se impuso por 1-0 en un partido de liga. Desde entonces disputaron ocho encuentros, con seis triunfos millonarios y dos empates.

La estadística tampoco favorece al equipo del sur bonaerense cuando juega en Núñez. Su última victoria en el Monumental fue el 6 de noviembre de 2013, en aquella revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Desde entonces acumuló siete visitas sin triunfos, con cinco derrotas y dos igualdades.

De esta manera, el próximo partido pondrá frente a frente dos tendencias opuestas: el dominio reciente de River en los partidos de liga y la notable superioridad histórica de Lanús en los cruces de eliminación directa.

El camino que podría abrirse hacia la final

Si Lanús consigue prolongar su racha favorable en los mano a mano y elimina a River, se enfrentará en cuartos de final con el ganador del cruce entre Instituto de Córdoba y Huracán.

Más adelante, entre los posibles rivales de semifinales aparecen Argentinos Juniors, Independiente, Vélez y Belgrano.

El encuentro está previsto para el 21 o 22 de noviembre, con día y horario todavía pendientes de confirmación oficial. Será a partido único y, en caso de empate, habrá tiempo suplementario y eventualmente penales