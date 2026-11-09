León XIV ante empresarios y sindicalistas: “La economía debe estar al servicio de la persona”

El papa León XIV habló este lunes por la tarde ante empresarios, sindicalistas y referentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Puso la dignidad de la persona humana como fundamento de toda concepción del trabajo y apoyó su mensaje en el magisterio del papa Francisco y en la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia.

“El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó el pontífice durante su discurso.

Para fundamentar esa idea, recorrió una línea que empieza con León XIII y la encíclica Rerum novarum y que atraviesa toda la historia del pensamiento social de la Iglesia: la necesidad de equilibrar los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia.

El trabajo y la exclusión

León XIV se refirió de manera explícita a las consecuencias humanas del desempleo. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común”, sostuvo.

En ese tramo citó textualmente la encíclica Fratelli tutti, de Francisco: “En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo”.

También recurrió a Laudato si’ para ubicar el trabajo dentro de la ecología integral. Allí señaló que el desarrollo técnico debe armonizarse con los ritmos de la naturaleza y con los límites de los distintos ecosistemas.

Progreso, técnica y algoritmos

Con una cita del documento Magnifica humanitas, el Papa advirtió que “no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”.

Desde esa misma perspectiva abordó el avance de la inteligencia artificial y la automatización sin regulación. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, afirmó.

En otro pasaje de ese documento, que el Papa retomó, se plantea que “el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo”.

La solidaridad como responsabilidad

El discurso también le dio un lugar a la solidaridad como principio de acción. León XIV la definió no como “un sentimiento superficial de compasión, sino la responsabilidad de cada uno y de cada institución para el bien de todos”.

Según el pontífice, en una economía globalizada que tiende a la “cultura del descarte”, la solidaridad es la fuerza que puede redefinir las relaciones laborales con criterios de justicia y bajo la lógica de la reciprocidad.

Para el cierre eligió otra frase de Magnifica humanitas: “Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones”.