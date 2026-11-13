Otra jornada calurosa en la zona sur del Conurbano

El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la zona sur del Conurbano. Se esperan 29 grados para hoy y mañana.

El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la zona sur del Conurbano. Se esperan 29 grados para hoy y mañana.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillo y naranja por tormentas en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, la zona sur del Conurbano presenta un panorama completamente distinto.

Este viernes se presente con cielo parcialmente nublado, aunque las nubes irán ganando terreno correr de las horas para finalizar la jornada con cielo cubierto. La temperatura se moverá entre los 18 y los 29 grados.

Durante la madrugada del sábado se esperan tormentas aisladas, que provocarán un descenso de la temperatura. La mínima se mantiene en 18 pero la máxima llega a 26. Cielo cubiertaa parcialmente nublado.

Cielo mayormente nublado para el domingo, cuando la mínima anunciada es de 16 grados y la máxima retrocede a 25 en la zona sur del Conurbano. Similares condiciones meteorológicas se anuncian para el lunes.