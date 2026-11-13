Milei contradijo al Papa y destacó el rol de la tecnología

Sin mencionarlo, aseguró que "es mentira" que la tecnología destruya el trabajo sino que mejora la productividad y baja los precios.

Sin mencionarlo, aseguró que "es mentira" que la tecnología destruya el trabajo sino que mejora la productividad y baja los precios.

El presidente Javier Milei participó de la Gala Endeavor Argentina 2026, llevada adelante en el complejo Rut Haus de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual contradijo al Papa León XIV, a días de su visita a la Argentina.

Ante un auditorio integrado por referentes y emprendedores de todo el país, el mandatario brindó un discurso enfocado en la centralidad de la revolución tecnológica en la historia económica de las naciones. Sin mencionarlo, contradijo al Papa León XIV que pidió atención a la tecnología, en especial a la inteligencia artificial.

Durante su exposición, el jefe de Estado refutó la teoría de que la innovación destruya puestos laborales y afirmó que, por el contrario, se trata del principal motor que eleva la dignidad humana en su conjunto. “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos“, sostuvo.

En esa línea, remarcó que si bien este crecimiento productivo se manifiesta a distintos ritmos según el contexto histórico y geográfico, “termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, los que más ganan cuando todo se abarata“.

Asimismo, puso el foco en el desarrollo global de la Inteligencia Artificial y su potencial impacto positivo en áreas críticas como la salud y la educación.

“Somos nosotros los que les damos un sentido a la tecnología y Argentina ha demostrado tener todo para convertirse en un polo tecnológico, porque, más allá de las capacidades técnicas que tenemos de sobra, también tenemos las capacidades humanas para hacer que la tecnología esté al servicio de un mundo mejor”, planteó.