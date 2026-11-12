Almirante Brown: convocan a un torneo abierto de ajedrez para jugadores de todas las edades

El Campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), ubicado en Blas Parera 132, en Burzaco, partido de Almirante Brown, será escenario este sábado 14 de noviembre de la segunda edición del Torneo Abierto de Ajedrez, una competencia que reunirá a chicos, jóvenes y adultos de toda la región. La actividad comenzará a las 14 y tendrá inscripción gratuita, aunque los cupos son limitados.

El encuentro es organizado por el área de Deportes de la Secretaría de Extensión de la UNaB junto con el Instituto Municipal del Deporte de Almirante Brown. Se espera la participación de alrededor de 120 ajedrecistas, que competirán en cinco categorías según sus edades.

La propuesta está dirigida tanto a jugadores experimentados como a aficionados que quieran participar de una jornada deportiva y recreativa. Habrá medallas y trofeos para los competidores destacados de cada categoría.

Cómo será el torneo de ajedrez en Burzaco

La competencia se disputará mediante el sistema suizo, con cinco rondas de partidas. Este formato permite enfrentar a los participantes de acuerdo con los resultados que van obteniendo durante el torneo.

Los encuentros comenzarán sin reloj, pero si una partida supera los 20 minutos se incorporará un control de tiempo de cinco minutos por jugador para finalizarla.

Las categorías estarán divididas de la siguiente manera:

Sub 10: nacidos en 2015 o después.

nacidos en 2015 o después. Sub 14: nacidos entre 2011 y 2014.

nacidos entre 2011 y 2014. Sub 18: nacidos entre 2007 y 2010.

nacidos entre 2007 y 2010. Libre: nacidos entre 1966 y 2006.

nacidos entre 1966 y 2006. Adultos mayores: nacidos en 1965 o antes.

En caso de empate en las posiciones finales, se aplicarán los criterios establecidos por la organización, que incluyen el resultado entre los jugadores involucrados y el sistema Buchholz.

Inscripción gratuita y cupos limitados

El torneo está abierto a toda la comunidad y no es necesario pertenecer a la UNaB para participar. Sin embargo, se requiere completar previamente este formulario de inscripción, ya que cada categoría tiene una cantidad limitada de vacantes.

Además de la competencia, quienes se acerquen al Campus de Burzaco podrán conocer las instalaciones de la Universidad, sus aulas y espacios verdes.