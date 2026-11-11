El pronóstico para este miércoles en la zona sur. Chaparrones y tormentas aisladas. ¿Cómo sigue la semana?

El pronóstico para este miércoles en la zona sur. Chaparrones y tormentas aisladas. ¿Cómo sigue la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada inestable en la zona sur del Conurbano. Para este miércoles, feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa León, se esperan chaparrones durante la mañana.

Ya hacia el mediodía se esperan tormentas aisladas por la tarde y cielo mayormente nublado, pero sin precipitaciones, por la noche. La temperatura, según el organismo, se moverá entre los 17 y los 26 grados en la Región.

El reporte anuncia que el jueves la temperatura máxima alcanzará los 27 grados, en el marco de una jornada con cielo algo a parcialmente nublado. La nubosidad dirá presente de a tramos, pero no se anuncian lluvias.

Por otro lado, se repite la marca térmica de 27 grados el viernes, que se presentará con cielo parcialmente nublado, según el reporte matutino del Servicio Meteorológico. Será la antesala de un fin de semana con buenas condiciones.

Un adelanto del verano se vivirá el sábado, cuando la temperatura se moverá entre los 18 y los 29 grados. Asimismo, el cielo se verá mayormente nublado, pero sin lluvias. Las nubes comienzan a correre el domingo, cuando la marca térmica será de 25.