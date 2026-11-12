La legislatura bonaerense no trató la ley de Ludopatía por desacuerdos políticos

Pese a que estaba todo dado para que el peronismo despache por primera vez la mega ley de casinos online, a último momento diputados de la oposición y parte del oficialismo le voltearon la reunión de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía a La Cámpora, lo que pone en riesgo la sanción del proyecto para este año.

Desde las bancadas opositoras, colocaron la lupa en el fondo para clubes y becas deportivas, y pidieron que sean los municipios los encargados de repartir el millonario pozo proveniente de los premios lúdicos.

En medio de la sala 30 de la Cámara de Diputados, la titular de la comisión, la kirchnerista Micaela Olivetto, fue la encargada de comunicar que no estaba el número necesario de legisladores para tratar la iniciativa que redactó junto al titular del bloque peronista, Facundo Tignanelli. “Habrá pasado algo entre la noche de ayer y la mañana de hoy que no estamos teniendo quórum”, deslizó.

Las diferencias comenzaron a tensarse el miércoles por la noche y radican principalmente en el fondo para clubes de barrios y deportivas, que se constituye de un 3% mensual de los premios de apuestas online autorizadas en territorios bonaerenses.

Tal como marca el proyecto de ley, el 85% de la recaudación financiará el nuevo Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, destinado a las asociaciones civiles, mientras que el 15% restante solventará becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

De acuerdo a lo que reconstruyó Diputados Bonaerenses, desde la oposición pidieron que ese fondo sea repartido por el Coeficiente Único de Distribución (CUD) a los municipios, y que sean ellos los encargados a girarlo a los clubes. “Hay acuerdo en casi todo, menos en el fondo. Pedimos una semana más para debatir pero ellos no quisieron. Hay compromiso de que salga la semana que viene“, confiaron desde una bancada no peronista.

En rigor, el fondo va dirigido para unos 15.000 clubes aproximados que cuenten con los papeles al día para funcionar en la provincia, y se estima que será de unos $5 millones mensuales por institución. “Son unos $75 mil millones por mes, unos $900 mil millones al año. Es cinco veces el fondo destinado a los municipios“, alegaron desde la oposición.

De los 9 diputados que componen la comisión, solo dieron el presente la propia Olivetto y el massista Roberto Vázquez. En tanto, los peronistas intendentistas Juan Pablo de Jesús y Marcela Basualdo, el radical Diego Garciarena, el macrista Fernando Rovello, el dialoguista Fabián Luayza y el libertario Francisco Adorni, faltaron sin previo aviso. La excepción fue la kicillofista Lucía Iañez, quien había anticipado que no podía asistir dado que tenía que hacer la apertura de una actividad partidaria.

Se trata de una mala noticia que cayó pesado en el interior de La Cámpora, que pretende que la ley de casinos online sea sancionada este año, antes de que la Legislatura se sumerja en las discusiones por el Presupuesto 2027, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento de Axel Kicillof. Tal es la celeridad, que la propia convocatoria de la comisión de Ludopatía se realizó el viernes pasado, para anticiparse a los feriados por la visita del Papa León XIV.

En el calendario, la Cámara de Diputados tantea fechar su última sesión ordinaria del año para la última semana de noviembre, en el que se prevé que el proyecto de Olivetto y Tignanelli será el plato fuerte del temario. Sin embargo, al texto parlamentario le quedan por recorrer, además de la comisión de Juegos de Azar, la de Legislación General y Presupuesto. En ambas el peronismo tiene mayoría, pero lo sucedido esta mañana senta un antecedente en cuanto a la armonía actual dentro de Fuerza Patria.

Durante su descargo, Olivetto mencionó que hasta ayer en modificaciones pedidas no solo por algunos sectores del oficialismo, sino también de expresiones opositoras, como el radicalismo, el PRO, Nuevos Aires y la Coalición Cívica. “Estábamos en condiciones de avanzar con este proyecto, que es importante y urgente. Avisamos que estábamos dispuestos a seguir trabajando en las cosas que quedaran pendientes o inconclusas”, aclaró.

Otro de los puntos en tensión recae en la creación de la fiscalía especializada en juego clandestino. “Sería positivo que se creen más y todavía no está resuelto si por departamentos judiciales”, comentaron a este medio desde la Legislatura. Se trata de un punto que ya había sido mencionado en reuniones anteriores de la comisión de Juegos de Azar, cuando el diputado Garciarena marcó que, si bien está a favor de la ley, pidió distribuir las atribuciones “entre dos o tres fiscales” con competencia territorial para evitar la “concentración de poder” en un único funcionario.

“También hay diferencias con otros actores sobre la detección de tiempo en que se juega. Van a seguir conversando, todavía no se encontraron los consensos sobre temas puntuales. La intención es que la comisión apruebe el proyecto, seguramente estas cuestiones se van a saldar”, confiaron desde el propio cuerpo parlamentario.

La ley de casinos online es el principal caballito de batalla de La Cámpora, que capitalizó la batería de proyectos presentados en los últimos años sobre apuestas en línea y presentó una iniciativa integral que reúne las principales propuestas. Por ello, la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía realizó varias audiencias sobre el tema para blindar el apoyo necesario para aprobar la propuesta.

“Hicimos una reunión informativa con diputados y senadores que tenían proyectos presentados sobre este tema, una reunión informativa sobre el proyecto integral que presentamos, una reunión con el titular de Lotería y Casinos, y una reunión de asesores para trabajar los dictámenes que veníamos a proponer hoy. Insistiremos para poder lograr esta ley antes de fin de año. Van a tener que dar más explicaciones del caso quienes hasta ayer venían y hoy no estuvieron acá para que podamos trabajar como corresponde en esta Cámara”, cerró desafiante Olivetto.

Durante la presentación del texto a principios de octubre, Tignanelli mostró los números de la escandalosa ganancia que cosechan las siete empresas de juego autorizadas para operar en la provincia y, peor aún, la acaudalada cifra que es fugada al exterior. Según explicó el camporista el promedio mensual de apuestas online en territorio bonaerense es de USD 1.656 millones, una cifra que por su magnitud los legisladores no pudieron expresar en pesos. Las empresas se quedan con una ganancia de unos USD 70 millones, de los cuales USD 50 millones se fugan al exterior por la composición de las sociedades.

A esos USD 1.656 millones habría que sumarle el dinero que obtienen las múltiples plataformas ilegales, que algunas fuentes del sector sospechan que podrían tener aceitados lazos con los grupos societarios que tienen intereses en el rubro. En cuanto a los casinos online la composición societaria de esas empresas arroja que el 85% de los capitales son extrajeros. Por lo tanto, se estima que de los USD 70 millones de ganancia bruta, apenas quedan USD 20 millones en territorio bonaerense.

Mega ley contra las apuestas online: los cinco grandes ejes

Si bien la propuesta legislativa consta de 64 artículos que se encuentran distribuidos en siete títulos, a los efectos de volver accesible la información Diputados Bonaerenses presenta un análisis en cinco grandes ejes temáticos.

Seguridad y prevención en sitios de apuestas

Las cuentas serán personales e intransferibles.

Existirá un sistema biométrico facial en tiempo real ante los inicios de sesiones, depósitos, retiros de fondos o apuestas grandes

Habrá un límite de depósito.

Se cerrará automáticamente la sesión cada 60 minutos continuos de actividad y se imposibilitará el ingreso durante la hora siguiente.

La plataforma bloqueará el acceso durante 24 horas si el usuario ingresó tres veces en un mismo día.

Las empresas deberán mostrar el tiempo transcurrido y el dinero apostado durante cada sesión y emitir una advertencia cuando el usuario supere los 30 minutos de actividad.

El Gobierno impedirá el acceso a sitios de apuestas en edificios públicos, establecimientos educativos y espacios de conectividad comunitaria que dependan de la Provincia.



Restricciones a la publicidad

Toda publicidad deberá contar con una autorización previa, expresa y específica de Lotería y Casinos.

Se prohíbe cualquier publicidad, promoción o patrocinio que tenga como destinatarios directos o indirectos a menores de 18 años.

No se podrá difundir publicidad dentro de establecimientos educativos y en medios, plataformas, contenidos o franjas destinadas principalmente a menores de edad.

Tampoco se podrá colocar la publicidad en la vía pública, los espacios públicos y los espacios privados de acceso público.

No se podrá utilizar la palabra “juego” ni imágenes, expresiones o símbolos que presenten a la actividad como lúdica, recreativa o de entretenimiento.

Estará prohibido ofrecer bonos de bienvenida o de recarga, créditos, programas de puntos, premios u otros incentivos vinculados con el volumen y la frecuencia de la actividad.

Toda publicidad deberá mostrar las leyendas “Prohibida la participación de personas menores de 18 años” y “Apostar no es un juego”, y tendrá que informar los canales oficiales de asistencia.

Fiscalía contra las apuestas ilegales

Se crea la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL) dentro de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense.

Tendrá sede en La Plata, competencia en todos los departamentos judiciales y capacidad para intervenir sobre actividades dirigidas total o parcialmente al territorio provincial.

Podrá investigar de oficio sin necesidad de una denuncia previa, y el Instituto de Lotería deberá comunicarle cualquier actividad presuntamente ilegal dentro de las 24 horas posteriores a su detección.

Se crea una figura dentro del Código Procesal Penal que permitirá adoptar medidas cautelares cuando existan elementos objetivos que indiquen la explotación, administración, operación u organización de apuestas sin autorización.

Fondo para salud mental y municipios

Se crea el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía.

Las empresas deberán abonar el 100% del monto que inviertan en publicidad, promoción, patrocinio y cualquier acción destinada a captar nuevos usuarios.

El 70% de lo recaudado se distribuirá entre municipios de acuerdo al CUD, y el 30% restante quedará a disposición del Ministerio de Salud.

El fondo financiará campañas de prevención y concientización dirigidas a personas y familias afectadas por la ludopatía.

Fondo para clubes de barrio y deportistas