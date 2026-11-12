Lanús le ganó la pulseada a River: el partido se jugará el domingo 22 de noviembre

El Granate consiguió que se mantuviera la fecha que pretendía para disputar los octavos de final del Torneo Clausura. River había solicitado adelantar el encuentro al viernes 20, pero la Liga Profesional confirmó que se jugará el domingo en el Monumental.

El Granate consiguió que se mantuviera la fecha que pretendía para disputar los octavos de final del Torneo Clausura. River había solicitado adelantar el encuentro al viernes 20, pero la Liga Profesional confirmó que se jugará el domingo en el Monumental.

La disputa por la programación del partido entre Lanús y River terminó con una buena noticia para el equipo del Sur. El Granate le ganó la pulseada al Millonario y finalmente jugará el domingo 22 de noviembre, desde las 19, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

La dirigencia de River pretendía adelantar el encuentro al viernes 20, con el argumento de que buscaba reducir el extenso parate que tendrá el equipo después de la fecha FIFA. Sin embargo, Lanús sostenía su postura de jugar el domingo para contar con todos sus futbolistas convocados a sus respectivas selecciones.

La decisión representa un alivio para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, ya que Allan Wlk fue convocado por Gustavo Alfaro para disputar los amistosos de Paraguay durante la fecha FIFA. El delantero jugará el martes 17 ante Japón, en Singapur, y el regreso a la Argentina después del largo viaje le hubiese dificultado llegar en condiciones para un partido el viernes. De esta manera, Lanús podrá contar con el atacante para el cruce ante River.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental, a las 19, y será correspondiente a los octavos de final del Clausura. Así, el Granate consiguió mantener la fecha que consideraba más conveniente y River deberá afrontar el compromiso el domingo, tal como quedó establecido en la programación de la Liga Profesional.

Últimos enfrentamientos por eliminación directa

La historia de los enfrentamientos mano a mano también suma un condimento especial al cruce. En los partidos de eliminación directa, el historial es favorable a Lanús, que registra cinco victorias frente a una de River, según el balance aportado.

Entre los antecedentes más recordados aparece la semifinal de la Copa Libertadores 2017, cuando el Granate revirtió la serie y ganó 4-3 en el global, después de imponerse 4-2 en la vuelta. También se destaca la goleada 3-0 en la final de la Supercopa Argentina 2016, disputada en 2017.

Otros antecedentes eliminatorios entre ambos equipos se dieron en la Copa Sudamericana 2013, en los cuartos de final, y en la primera fase de la edición 2009, con Lanús avanzando en ambas oportunidades. Ahora, el Granate buscará volver a imponerse ante River en una instancia decisiva, esta vez por los octavos de final del Clausura, en un encuentro que finalmente se disputará el domingo 22 en el estadio Monumental.