Scaloni renovó hasta 2030 y buscará un récord histórico con la Selección



El ciclo más exitoso de la historia moderna de la Selección Argentina tiene continuidad asegurada. Lionel Scaloni confirmó oficialmente este jueves la renovación de su contrato como director técnico del combinado nacional hasta 2030.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, junto al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, en la antesala del encuentro amistoso frente a Uruguay.

El nuevo acuerdo abarca el período 2027-2030, estructurado bajo un esquema de dos años iniciales con extensión automática hacia la próxima Copa del Mundo.

“Es un día muy especial para la Selección Argentina y el fútbol argentino. Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni por el período de 2027 a 2030”, señaló Tapia durante la apertura de la rueda de prensa.

Por su parte, el entrenador nacido en Pujato mostró su entusiasmo por encarar este nuevo desafío al frente del plantel, aunque no pudo evitar quebrarse al recordar a su madre, recientemente fallecida: “Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá. Agradezco que los jugadores hayan pedido mi renovación. Si seguimos, también es por la gente”.

Un récord histórico en puerta

Con la firma de este vínculo, Scaloni quedará a las puertas de marcar un hito inédito en el fútbol nacional. De dirigir la cita mundialista de 2030, se convertirá en el primer entrenador en la historia de la Albiceleste en conducir al equipo en tres Copas del Mundo consecutivas (2022, 2026 y 2030), superando las marcas de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

Recambio generacional y la salida de Walter Samuel

El inicio de esta nueva etapa traerá modificaciones sustanciales tanto dentro de la cancha como en el banco de suplentes

Por un lado, la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico. Si bien, Scaloni mantendrá la base principal de sus colaboradores, el exdefensor dejará el cuerpo técnico para iniciar su camino como entrenador principal: “Samuel comenzará su carrera solo, le deseo lo mejor”, confirmó el DT.

Por otra parte, comienza una nueva etapa sin Lionel Messi con la 10 y, en ese sentido, el sanafesino adelantó que se inicia un proceso clave para darle protagonismo a futbolistas jóvenes y consolidar una nueva estructura tras el retiro del mejor jugador de todos los tiempos del seleccionado.

La ausencia de De Paul

El entrenador se refirió a la ausencia de Rodrigo De Paul en la nómina de futbolistas convocados para afrontar los amistosos ante Uruguay y Costa Rica en esta fecha FIFA. Lejos de dar por terminado su ciclo en el equipo nacional, Scaloni aclaró el motivo de la decisión y le dejó abierta la posibilidad de regresar: “Hablé con él en la última convocatoria. No tiene la puerta cerrada, necesitamos la mejor versión de él. Ahora vinieron otros chicos que queremos ver”, concluyó el técnico.