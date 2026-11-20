La Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70, invalidando la desregulación en las prepagas.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70, invalidando la desregulación en las prepagas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que las prepagas deberán pedirle autorización al Gobierno nacional antes de implementar un aumento en las cuotas de sus servicios. Invalida así la desregulación propiciada por Javier Milei.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, disposición que invalida la desregulación absoluta de las cuotas de la medicina prepaga.

En su resolución, los magistrados consideraron que “no basta con invocar una emergencia genérica” y señalaron que el Gobierno no demostró en los argumentos del decreto una necesidad ni urgencia concreta para eliminar el control del Estado sobre las tarifas de salud.

Por lo tanto, al dejarse sin efecto la desregulación de esos dos artículos, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) vuelve a tener la potestad legal de revisar, fiscalizar y autorizar de manera previa las variaciones tarifarias que piden las empresas de medicina prepaga.