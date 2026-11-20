El Municipio de Lanús envió a la Legislatura el proyecto de ley que declara el estado de emergencia para asistir a los damnificados.

El Municipio de Lanús envió a la Legislatura el proyecto de ley que declara el estado de emergencia para asistir a los damnificados.

El Municipio de Lanús envió el proyecto de ley a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que propone declarar el “estado de emergencia” a partir de la explosión en Remedios de Escalada, que ya se cobró la vida de dos personas.

“Enviamos un proyecto de ley a la Legislatura Bonaerense para declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público del Gas en el Municipio de Lanús”, informaron autoridades.

El objetivo es asistir a los afectados por el siniestro ocurrido el 13 de noviembre en la intersección de las calles Cnel. Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad de Remedios de Escalada.

“Además, solicitamos la eximición del pago de sus obligaciones tributarias tales como los impuestos inmobiliarios, automotores e ingresos brutos, entre otros, a vecinos, vecinas y comerciantes que fueron damnificados por el suceso”, señala el Municipio.

El jueves falleció una segunda persona, que se encontraba internada en terapia intensiva en el Sanatorio Fitz Roy. También se confirmó la identidad de la primera víctima, hallada entre los escombros. Ambos son operarios de Metrogas.