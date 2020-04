No se levanta la cuarentena el próximo lunes

El presidente Alberto Fernández analizó con los gobernadores medidas para la flexibilización del aislamiento social que pueden ponerse en marcha a partir del lunes. Sin embargo, este miércoles fue tajante: no se levanta la cuarentena.

Dijo hoy que el Gobierno ve “cierto relajamiento” en el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que le “preocupa” y aclaró que “no hay ningún levantamiento de la cuarentena” a partir del próximo lunes.

Afirmó que desde el gobierno se está “tratando de hacer lento el contagio” del coronavirus en el país, al tiempo que volvió a pedir que “nadie se relaje” en las medidas de aislamiento social.

“Ayer a la tarde mantuvimos una videoconferencia desde Olivos con los gobernadores para evaluar la situación del coronavirus COVID-19 en cada provincia y analizar las medidas a tomar. Hoy, más que nunca, los argentinos nos necesitan trabajando unidos y eso seguiremos haciendo”, aclaraba esta mañana a través de Twitter, dejando en claro que continúa el aislamiento a partir del próximo lunes.

También fue consultado por la compra de alimentos a precios más altos que los permitidos. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pidió ayer la renuncia al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, quien autorizó la compra de azúcar y aceite a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sigen. “Necesito gente que trabaje y no pícaros, gente que no se equivoque”, aseguró, y le pidió a Arroyo “ser muy cuidadosos sobre a quién poner al frente del área para que no vuelve a repetirse”.