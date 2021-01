Banfield: “La esquina de los choques” que tiene en vilo a los vecinos

A pocos días del inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en Argentina, la calle Fallieres de Banfield fue asfaltada. La noticia fue bien recibida por los vecinos, pero las complicaciones aparecieron. Hoy denominan el cruce de esa calle y Capitán Sarmiento como “la esquina de los choques”. Piden reductores de velocidad.

“La esquina de los choques”, así es como se la conoce hoy en el barrio. Es que, desde que llegó el asfalto, varios accidentes fueron registrados las cámaras de seguridad que instaló un vecino en su vivienda.

Ariel se mudó a Banfield hace casi dos años y puso las cámaras “por un tema de seguridad”. “Ver qué pasa en el barrio y para tener seguridad cuando entro y salgo de casa con el auto. Un poco de control de la zona, porque como vivo en una esquina es más proclive a que pase algo”, fueron los motivos que llevaron a tener la cámara.

Sin embargo, gracias a las imágenes registradas, quedó en evidencia que “empezaron a ocurrir accidentes”. “El primero fue en junio. Ahí me contacté con el Municipio para que puedan poner reductores de velocidad o algo, pero me dijeron que las loma de burro las puede pedir únicamente si hay escuelas en la zona. Es la única excepción”, comentó, en diálogo con Info Región. “A media cuadra hay una escuela de enseñanza especial, y me tomaron el pedido. Pero no paso nada. Llamé devuelta y me dijeron que ´no estaban poniendo lomas de burro por la pandemia´. Pero los accidentes crecieron”, agregó.

Con el correr de los meses, los accidentes continuaron: Al menos cinco de ellos fueron registrados por la cámara de Ariel durante la pandemia. “El último ocurrió el 13 de enero. Hablé nuevamente y me dijeron que no se podía poner todavía”, señaló.

La preocupación creció, en primer lugar, porque en la esquina hay un nicho de gas, algo que podría derivar en una tragedia aún mayor. “En el primer video que se ve, el auto frenó a 20 centímetros. Si ese auto seguía y no lo frenaba el árbol, iba a ser un problema bastante importante para la zona. No sólo para mi casa sino para todos los vecinos”, recalcó.

Los vecinos del barrio, en paralelo, dejaron en evidencia que “los delitos también aumentaron” con la llegada del asfalto, motivo por el reiteran el pedido de reductores de velocidad. “Se realizan reuniones vecinales por la inseguridad, ya que se acrecentaron los robos porque el asfalto permite un rápido escape ante un hecho delictivo. Estamos una cuadra de Camino Negro, y mucha gente toma este acceso porque es una salida a General Paz a tan sólo una cuadra”, relató.

“Lo que esperamos desde el Municipio, además de la alarma vecinal que pusieron hace unos meses, es que instalen cámaras de seguridad y lomas de burro o un semáforo para que la gente tenga la obligación de, al menos, frenar en la esquina”, concluyó Ariel, en contacto con este medio.