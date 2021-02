En SUTEBA Lanús ya tienen los insumos para vacunar contra Covid-19

La Seccional Lanús del SUTEBA informó que recibió este lunes los insumos necesarios para iniciar el plan de vacunación para docentes y auxiliares de ese distrito, aunque no informó la cantidad de dosis recibidas.

Autoridades del Sindicato docente manifestaron que están “emocionados” por ser parte del plan de vacunación masiva para prevenir los contagios con coronavirus, un paso indispensable para avanzar en la recuperación de la presencialidad en el ámbito educativo.

“Llegaron a nuestra Seccional y Centro de Salud Carlos Cassinelli los insumos necesarios para el Plan Provincial de Vacunación para docentes y auxiliares de Lanús”, anunciaron desde la organización gremial, y expresaron que los “enorgullece y emociona ser parte de este hecho histórico para derrotar al COVID”.

Bajo la consigna “vacunarse es un acto solidario”, los docentes se suman así a la estrategia provincial para inmunizar a los maestros, profesores y auxiliares que a partir de marzo deberían estar al frente de las aulas en el reinicio del ciclo lectivo presencial.

Sin embargo, no trascendió la cantidad de vacunas disponibles para el sector educativo en general y para los docentes de Lanús en particular, por lo que aún no se sabe qué cantidad de trabajadores estarán en condiciones de trabajar protegidos por la Sputnik V, que por el momento es la única disponible en la Argentina.