Lomas: “Los protocolos en las escuelas están funcionando”, aseguran desde Suteba

Así lo aseveró el titular de la seccional Lomas del gremio, Javier Perín. "Lo que no está siendo seguro es el ámbito que rodea la escuela", advirtió.

Ante la multiplicación de los casos de coronavirus desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitaron con carácter de urgencia una reunión con las autoridades provinciales. No obstante, desde la seccional Lomas de Zamora de Suteba aseguraron que “los protocolos están funcionando” en el distrito por lo que no consideran necesario suspender las clases presenciales.

“La suspensión de actividades no va a disminuir la curva de contagios porque la escuela y los protocolos están siendo seguros, lo que no está siendo seguro es el ámbito que rodea la escuela“, evaluó el secretario general de Suteba de Lomas de Zamora, Javier Perín, en diálogo con Info Región.

Recalcó que “los protocolos en las escuelas están funcionando y los docente están siendo muy responsables a la hora de aplicarlos”. “Los casos confirmados dentro de las escuelas son prácticamente nulos a nivel provincial, es un porcentaje muy bajo“, indicó.

Contagios

Asimismo, apuntó que la situación en las escuelas del distrito es “dispar” ya que en algunas instituciones hay presencialidad completa y en otras parcial debido a la cantidad de suspensiones de burbujas producto de los contagios.

Detalló que en alrededor de 25 escuelas hubo casos de Covid-19 desde que comenzó la vuelta a las aulas pero sostuvo que “está claro que los contactos no se hacen en la escuela, o por lo menos eso se ve en los análisis”.

“Hoy tenemos compañeros y compañeras docentes contagiados de Covid o que son casos sospechosos, también alumnos y alumnas contagiados o que son contacto estrecho de casos sospechosos. Eso hace sin ninguna duda que hay que estar evaluando constantemente la presencialidad y la realidad de cada una de las escuelas”, manifestó.

No obstante, insistió en que “suspender la presencialidad en las escuelas no va a resolver la situación si no se hace en un marco de un contexto de restricción general de todas las actividades que la comunidad educativa constantemente atraviesa“, apuntó Perín.

Por último, informó que desde el gremio, tendrán una mesa de trabajo el miércoles con autoridades de la Secretaría de Salud local y la jefatura distrital para plantear “cada una de las realidades de las escuelas lomenses”.