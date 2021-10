Precios congelados: Advierten que habrá desabastecimiento

Las negociaciones no prosperaron y el Gobierno determinó que los valores de 1.432 productos permanecerán estables hasta enero. Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios advierten que habrá faltantes. “Para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable y no reconocer los errores propios”, aseguró Mario Grinman, presidente de la CAC, al referirse a la inflación.

“Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”, aseguró el dirigente, en torno al anuncio realizado ayer por el Gobierno. El Ejecutivo anunció precios congelados hasta el 7 de enero, en casi 1400 productos, y se puso como referencia octubre.

La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial, estableció la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. También requirió “a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos (en el listado) a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”.

“Es como si un eximio personal de la salud insistiera con un medicamento que nunca ha funcionado. Es muy raro porque los controles de precios nunca funcionaron”, advirtió Grinman, según consigna Infobae.

En torno a la inflación, el titular de la CAC señaló que “para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable y no reconocer los errores propios”. “Los empresarios somos los culpables de la inflación en la Argentina que desde hace 70 años tiene un promedio de 60% anual de inflación”, ironizó.

Según informó la Secretaría de Comercio Interior anoche “la lista acordada comprende un diverso espectro de 1.432 artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas”.