Repudio a la censura del Gobierno a la prensa

El Gobierno retiró acreditaciones periodistas tras la denuncia de una red de desinformación rusa. "La Censura Avanza", cuestionaron desde Unión por la Patria.

El Gobierno retiró acreditaciones periodistas tras la denuncia de una red de desinformación rusa. "La Censura Avanza", cuestionaron desde Unión por la Patria.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran la comisión de Libertad de Expresión presentaron un proyecto de resolución para repudiar la decisión del Poder Ejecutivo de retirar la acreditación a periodistas en la Casa Rosada, luego de que se denunciara una supuesta “red de desinformación” rusa.

Bajo el título “La Censura Avanza”, los integrantes del principal bloque de oposición expresaron un “enérgico repudio” y solicitaron “la inmediata revocación de la medida y el libre acceso” de los periodistas en las instalaciones de la Casa de Gobierno.

“Frente a este avasallamiento a la libertad de expresión, diputados y diputadas de Unión por la Patria que integramos la Comisión de Libertad de Expresión, presentamos un proyecto repudiando al gobierno que no bastándole con agredir periodistas, ahora decide silenciar voces en plena democracia”, señaló Sabrina Selva en su cuenta de la red social X.

Y remarcó que “en una democracia constitucional, el disenso, la crítica y la pluralidad de voces no sólo deben ser tolerados, sino activamente garantizados”. “La existencia de un periodismo independiente, diverso y con acceso efectivo a las fuentes oficiales es condición necesaria para evitar la concentración del discurso público y para impedir que el poder político derive en prácticas autorreferenciales o propagandísticas”, concluyó.