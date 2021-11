En Plaza de Mayo, Alberto Fernández convocó a iniciar la “segunda etapa del Gobierno”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández criticó esta tarde a quienes antes de las elecciones legislativas vaticinaron un estallido o difundieron versiones desestabilizantes y les advirtió que los peronistas demostraron “una vez más”, con la Plaza llena, que no fueron vencidos porque tienen “más ganas que nunca”.

Fernández subrayó que “el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido”, al hablar ante una Plaza de Mayo colmada y recalcó que “militar en política es un enorme acto de amor” tras lo cual convocó a “estar unidos y traccionar todos para un mismo lado” para “dar inicio a esta segunda etapa de gobierno, en la que empecemos con toda nuestra fuerzas a levantar lo que hay que levantar en Argentina”

En ese sentido, Fernández afirmó que “el primer objetivo” de su gobierno “es recuperar la economía de una vez y para siempre”.



“Este año los sueldos van a ganarle a la inflación y no van a pagar impuesto a las ganancias”, prometió.

Fernández destacó que durante su Gobierno se “crearon 300 mil puestos de trabajo en el sector privado y se recuperaron los puestos de 600 mil trabajadores que estaban suspendidos”. “No vamos a parar hasta que cada argentino y argentina encuentre su lugar en el trabajo”, subrayó.

Además, apuntó contra la oposición. “Todos vimos cómo especularon con el dólar, todos soñaron con manotear la presidencia de la Cámara de Diputados. Hasta hubo un presunto periodista de uno de esos grandes diarios argentinos que se animó a decir que esta semana iba a haber una asamblea legislativa para elegir un nuevo presidente y el presidente está acá”, enfatizó.

El mandatario llamó a “construir juntos este país” con sectores de la oposición que “no expresan odio ni boicotean”, una línea de acción en la que a su juicio no figuran el ex presidente Mauricio Macri y el dirigente liberal Javier Milei. “Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo, haciendo negocios y si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado”, enfatizó.

Fernández convocó a la dirigencia del Frente de Todos discuta “de frente a la gente, que se abra, que pueda opinar y que encuentre una síntesis que permita avanzar”.

“Quiero que el tiempo que se inicia no sea un tiempo de silencio entre nosotros”, resumió.

Asimismo, pidió alzar las voces “con las convicciones de siempre” y dijo que su mayor aspiración es que “en el 2023 los compañeros del Frente de Todos elijan” al que será el próximo candidato a Presidente.

Principales definiciones

En una muy breve alocución Alberto Fernández dejó las siguientes definiciones:

“Quiero darle las gracias a todos los compañeros militantes porque salieron a la calle”.

“Quiero agradecerle a cada militante que se movilizó hoy. Militar es un gran acto de amor”.

“Quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido”.

“Tenemos que dejar los planes de lado y que los que hoy tengan planes, tengan empleo y dejen de trabajar en la informalidad”.

“Este año los sueldos van a ganarle a la inflación”.

“Militar en política es un enorme acto de amor” y convocó a “estar unidos y traccionar todos para un mismo lado” para “dar inicio a esta segunda etapa de gobierno, en la que empecemos con toda nuestra fuerzas a levantar lo que hay que levantar en Argentina”

#DiaDeLaMilitancia | La liturgia peronista volvió en forma multitudinaria a Plaza de Mayo para apoyar al Gobierno pic.twitter.com/0jiCyFswXR — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 17, 2021

“Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios”.

Si Milei no quiere hablar, que se quede con sus compañeros que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado”.

“El primer objetivo es recuperar la economía, poner en marcha la industria y hacer crecer al campo. Y hacer que los ingresos y las riquezas se distribuyan igualitariamente”.

“Quiero que el tiempo que se inicia sea un tiempo de profundo debate, quiero que el Frente de Todos se abra y que cada uno pueda decir lo que piensa”.