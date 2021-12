Serú Girán: con sonido restaurado por Aznar, relanzaron su primer vinilo

Serú Girán, el álbum con el que la banda himónima debutó en 1978 fue reeditado en formato vinilo y con su sonido restaurado por Pedro Aznar quien fue el bajista del grupo. La edición recupera el arte de tapa original y, además, incluye en su sobre interno fotos inéditas de las sesiones realizadas en la ciudad brasileña de San Pablo donde fue grabado.

Es una iniciativa similar a la llevada adelante con La grasa de las capitales, el segundo disco de la banda integrada por Charly García, David Lebón, Aznar y Oscar Moro, y que se enmarca en la recuperación por parte del Instituto Nacional de la Música (Inamu) del catálogo de la desaparecida discográfica Music Hall.

Tras que el ingeniero de sonido Gustavo Gauvry hiciera la bajada de las cintas de resguardo, Aznar y Ariel Lavigna trabajaran en la restauración y remasterización del sonido para que Eiti Leda, Seminare, El mendigo en el andén y otros, recuperaran el sonido original.

Además, y a pedido de García, se recuperaron las fotos tomadas en las sesiones de grabación del disco por José Luiz Pederneiras, hermano de Zoca, la entonces novia del artista del bigote bicolor.

El disco es acompañado por una copia en CD que no podrá obtenerse de manera separada.

“Estoy muy emocionado, me dejó muy contento cómo quedó el disco”, indicó en un comunicado Charly García, mientras que Aznar definió su paso por Serú Girán como “un antes y un después” en su vida.

“Tenía 18 años y encontrarme con estos tres monstruos de los cuales tocaba sus canciones con amigos con la guitarra criolla, y estar de igual a igual componiendo, ensayando, arreglando, grabando, cantando, en los escenarios, era muy fuerte. Fue una oportunidad única. Forjó en nosotros una hermandad muy importante que nos hizo crecer a los cuatro, nos puso en contacto con pares”, subrayó el bajista.

La historia del disco

Registrado en 1978 en San Pablo, con producción de Billy Bond, “Serú Girán” fue la presentación en sociedad de lo que ya podía ser considerado un supergrupo, a partir de las trayectorias con la que contaban Charly (Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros), Lebón (Pappo´s Blues, Color Humano, Pescado Rabioso, Polifemo) y Moro (Los Gatos, Color Humano, La Máquina de Hacer Pájaros).

Sin embargo, el álbum no fue bien recibido en un primer momento por el público, que no entendió la propuesta presentada en vivo en el Luna Park, en el marco del bizarro Festival de la Genética Humana, organizado por Alicia Raquel Hartridge, esposa del genocida Jorge Rafael Videla, debido a que una serie de factores -entre ellos, un defectuoso sonido- no permitieron que la banda desplegara su potencial.

La situación cambiaría con el paso de los meses y la llegada del segundo disco La grasa de las capitales, que finalmente puso las cosas en su lugar y ubicó a Serú como uno de los grupos más importantes en la historia del rock argentino.

La nueva edición de “Serú Girán” fue realizada en conjunto entre el Inamu y Altafonte Argentina, contó con la producción de Diego Boris y Gustavo Gauvry; y la restauración del arte de tapa estuvo a cargo de Pali Muñoz.