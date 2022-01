Alberto Fernández en la CELAC: “No estamos para inmiscuirnos en otros países”

El presidente Alberto Fernández asumió hoy la presidencia del bloque regional durante todo el 2022, y manifestó que el mecanismo intergubernamental “no nació para oponerse a alguien”.”Me siento inmensamente honrado por la confianza que han depositado en la Argentina”, comenzó diciendo el mandatario en la XXII Cumbre de Cancilleres de la CELAC, acompañado por el Canciller Santiago Cafiero y su par mexicano, Marcelo Ebrard. “La tomo como un reconocimiento de que la Argentina es capaz de articular diálogos y consensos”, añadió.

En ese sentido, subrayó que la CELAC nació como un foro a favor de sus miembros, entre los cuales no se encuentran Estados Unidos, Canadá y Brasil -que se retiró por decisión del presidente Jair Bolsonaro-. “Siempre promovió el consenso y la pluralidad en un marco de convivencia democrática sin ningún tipo de exclusiones”, señaló.

“CELAC no nació para oponerse a alguien. Celac no nació para enfrentarse con alguna de las instituciones existentes. Celac no nació para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país”, sostuvo en referencia a la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Recojo este desafío con la convicción de quien cree que somos en que todos somos parte de una Patria Grande que nos une, aunque muchos hacen lo posible por dividirnos”, añadió al mismo tiempo que aseveró que América Latina es la región más desigual del mundo, “donde la riqueza se concentra en pocos”.

Sobre esta línea, resaltó que durante su presidencia buscará trabajar fundamentalmente en 15 objetivos “siempre escuchando y convocando a todos”, y fortalecer la institucionalidad de la CELAC. Por último, dijo que los efectos del cambio climático, especialmente en el Caribe, debe “ocupar el primer lugar en la lista de problemas que enfrentamos”.

En el marco de esta oportunidad para Argentina, se han señalado como problemas por la oposición las relaciones que mantiene con Nicaragua, Cuba y Venezuela, países cuyas instituciones democráticas han dejado de funcionar a los ojos de muchas naciones del mundo. A esto se le suma la negociación que el país mantiene frente al Fondo Monetario Internacional.