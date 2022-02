El estallido de una fábrica de explosivos dejó tres muertos en Olavarría

Tres personas murieron hoy al estallar dos polvorines de una fabrica de explosivos para la industria minera ubicada en el partido bonaerense de Olavarría, informaron los bomberos.

Se trata de la fábrica Enaex, situada a unos 8 kilómetros del centro de la cabecera del partido, en una zona de canteras.

El accidente ocurrió cuando un camión volcó una carga de explosivos en un contenedor y, ante una mala maniobra se produjo una gran explosión que destruyó dos de los seis polvorines de la fábrica.

Un camionero y dos empleados de la firma murieron por la explosión.

Pasadas las 20 concluyeron las tareas de extinción del fuego que derivó de la explosión, dijeron los bomberos.

Por su parte, el intendente local, Ezequiel Galli, dispuso la suspensión de los festejos de Carnaval previstos para la semana próxima en Olavarría

“Debido a la gravedad del hecho y a los incendios, que aún no se pueden apagar, no sabemos aún las causas que produjeron el accidente y cuáles son sus consecuencias definitivas. Seguiremos trabajando para poder lograr certezas y mantenerlos informados”, indicó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

En esa linea, informó que “quedan suspendidos los Corsos Oficiales que iniciarían este viernes y hasta el 20 de febrero en el Corsódromo Municipal Gabriel Antonio”.

“Debemos dar prioridad a la situación y pensar en las familias, amigos y compañeros de trabajo de las personas involucradas”, subrayó.