La Policía Federal descubrió un cultivo de marihuana indoor en Glew

Al menos 124 plantas de marihuana fueron secuestradas, con otros elementos, en una vivienda de Glew. Dos detenidos.

Al menos 124 plantas de marihuana fueron secuestradas, con otros elementos, en una vivienda de Glew. Dos detenidos.

La Policía Federal descubrió un importante cultivo de cannabis sativa en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown. Más de 120 plantas secuestradas y dos detenidos.

La investigación comenzó en febrero, cuando se verificaron maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes al menudeo, en la zona de Guernica.

A partir de información aportada por un informante registrado en el marco de la Ley 27.319 (agente encubierto), se llegó a la posible existencia de un cultivo de cannabis sativa, en un domicilio de la localidad de Glew.

Asimismo, mediante el empleo de un vehículo aéreo no tripulado, se verificó la existencia de un cultivo de cannabis sativa en los fondos de una propiedad emplazada en Glew.

En virtud de los elementos probatorios reunidos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, Secretaría N°1 a cargo de Sabrina Fanello, ordenó tres allanamientos.

Durante los procedimientos fueron detenidos un hombre y una mujer. Además se secuestraron 124 plantas de cannabis sativa, tres plantas secas con presencia de cogollos de marihuana junto a 437 gramos de cogollos de marihuana y 488 gramos de cocaína.

También hallaron dos carpas de cultivo, 25 artefactos de iluminación tipo para el cultivo indoor, 5 ventiladores, 3 equipos de aire acondicionado para climatizar el ambiente de cultivo, 24 bidones plásticos conteniendo fertilizantes y/o nutrientes para cultivo y otros elemento.

Completan los elementos secuestrados balanzas, elementos de fraccionamiento, un cuchillo, $662.540 pesos, dispositivos electrónicos, 1 posnet, dispositivos de comunicación, 2 celulares y demás elementos de interés para la causa.