Se juega la Fecha 9 de la LPF: los partidos de Lanús y Banfield

Comienza mañana la Fecha 9, suspendida por el paro en el fútbol. Banfield visita a Barracas Central y Lanús, ya clasificado, recibe a Riestra.

Comienza mañana la Fecha 9, suspendida por el paro en el fútbol. Banfield visita a Barracas Central y Lanús, ya clasificado, recibe a Riestra.

Comienza la Fecha 9, suspendida por el paro en el fútbol, de la Liga Profesional de Fútbol, en la que se definirán los últimos clasificados a los playoffs.

Esta fecha se iba a llevar a cabo a principios de marzo, pero se postergó por el paro en el fútbol argentino, como respuesta a la supuesta evasión fiscal y el conflicto que mantiene la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el Gobierno.

La actividad comenzará el sábado, en la que será una más que intensa jornada ya que se llevarán a cabo seis partidos. En el primero de estos enfrentamientos, Barracas Central recibirá a Banfield a partir de las 14 con el objetivo de asegurarse la clasificación a los playoffs.

También será mañana el partido entre Lanús (ya clasificado) y Deportivo Riestra, desde a las 14:30. De todos modos, el plato fuerte de la jornada será a las 18:45, cuando San Lorenzo juegue en su estadio ante Independiente en un duelo mano a mano para avanzar a la próxima instancia.

El domingo también será un día clave, ya que a las 16 se llevarán a cabo cuatro partidos en simultáneo (Racing – Huracán, Rosario Central – Tigre, Gimnasia La Plata – Instituto de Córdoba y Belgrano de Córdoba – Sarmiento) en los que de definirá a los últimos clasificados de la Zona B para los playoffs.

Finalmente, la actividad concluirá el lunes con los siguientes tres partidos: Gimnasia de Mendoza – Defensa y Justicia a las 17, Vélez – Newell´s a las 19:15 y Estudiantes de Río Cuarto – Instituto de Córdoba a las 21:30.

Los equipos de la Zona A que ya están clasificados a los playoffs son Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres de Córdoba y Lanús, mientras que los de la Zona B son Independiente Rivadavia de Mendoza, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.