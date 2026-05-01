Birra Palooza en Avellaneda, una propuesta para el fin de semana largo

Birra Palooza, 20 canillas y tipos de cervezas, feria de ropa vintage, juegos y food trucks, entre otras cosas.

Birra Palooza, 20 canillas y tipos de cervezas, feria de ropa vintage, juegos y food trucks, entre otras cosas.

El fin de semana largo llegó y el Municipio de Avellaneda tiene una propuesta para el sábado y el domingo: llega el Birra Palooza al Parque La Estación.

El Festival de Cerveza Artesanal, edición otoño, comienza mañana en el Parque La Estación, ubicado en Güemes 700. El sábado se abren las puertas a las 18, y hasta las 23, mientras que el domingo el horario es de 14 a 20.

Como el evento es en un predio cerrado, no se suspende por lluvia. ¿Qué vas a encontrar? Charlas sobre cerveza y destilado, 20 canillas / 20 estilos, juegos y sorteos, bandas y DJ’s en vivo, food trucks y feria de ropa vintage & second hand.