Almirante Brown: Cayetano le contó a estudiantes secundarios la pesadilla de su ludopatía

El Centro Cultural Enrique Santos Discépolo de Burzaco, partido de Almirante Brown, fue la sede de una una charla preventiva destinada a un millar de adolescentes de escuelas secundarias de ese distrito en la que el periodista Nicolás Cayetano contó su experiencia con la adicción al juego y a la ludopatía digital.

Organizada por la comuna local, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) esta actividad se produjo en el marco del Programa Integral de Prevención Contra la Ludopatía y Apuestas Digitales que diversas organizaciones llevan adelante en el distrito y contó, además, con la participación del intendente browniano, Mariano Cascallares y el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Ante la mirada de un millar estudiantes de cuarto y quinto año de escuelas de gestión pública y privada de nuestro distrito, Cayetano relató su experiencia con el juego y apuntó que “se trata de una enfermedad silenciosa que cuando menos te das cuenta te atrapa por completo y ya es tarde”. Durante el evento también hubo espacio para el diálogo y las consultas de los adolescentes.

“Elijo revisar y contar mi historia vinculada al juego y la ludopatía para que pueda servirle a todos estos jóvenes. Tuve durante más de 20 años esta adicción y no era tan popular como hoy con el acceso a las páginas de apuestas a través de celulares. Primero iba todos los días al casino, después lo tuve en una computadora y más tarde todo el tiempo con el celular”, explicó.

Además, el periodista que hoy está recuperado de esa adicción y publicó su libro “No va más”, relató que “primero jugás un poco, después todos los días, después muchas veces durante el día y después dejás de verte con tus seres queridos y la gente que más te quiere”.

“Es una enfermedad silenciosa, yo tuve que pagar una deuda con mi departamento, literal y me quedé sin casa, literal. Todos pensamos ‘yo lo controlo a mi no me va a pasar’, pero no es así. En el proceso te mentís a vos mismo y después a tu entorno. El problema es que volver a recuperar la confianza es muy difícil porque la perdés en un instante y tardas toda una vida en recuperarla”, agregó.

Finalmente, Cayetano apuntó que hoy aún estando recuperado, “es una enfermedad a la que no se puede subestimar” e instó a los jóvenes a “estar atento a las señales que sus amigos o familiares pueden dar para poder ayudarlos a tiempo”.