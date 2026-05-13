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El Gobierno redobló la apuesta en medio de la Marcha Federal Universitaria

El Gobierno anunció el lanzamiento de una plataforma que "permitirá conocer la realidad de cada una de las universidades nacionales" y negó el ajuste.
Marcha Federal Universitaria mayo 2026

En la jornada de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno de Javier Milei redobló la apuesta, descartó que se haya puesto en marcha un desfinanciamiento y anunció una plataforma con datos de la educación superior.

A través del ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, se rechazaron las críticas “contra el ajuste universitario”, como reza una de las consignas de la movilización.

Y se anunció, a través de la cuenta de X de la cartera, el lanzamiento de un micrositio en el que van a figurar datos públicos de la educación superior. “Permitirá conocer la realidad de cada una de las universidades nacionales con datos actualizados y fehacientes”, remarcó.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que frente a las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, resulta imperioso analizar los datos reales que sustentan la gestión de los recursos públicos”, mencionó.

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