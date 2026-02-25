Caso Báez Sosa: La Defensoría de Lucas Pertossi pidió la nulidad de la condena ante la Corte Suprema

El planteo solicita que se declare la nulidad de la sentencia y se disponga la realización de un nuevo debate oral y público, “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.

La nulidad de la condena a Lucas Pertossi llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Defensoría del Pueblo ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires presentó un recurso para dejar sin efecto la sentencia contra uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, según informaron fuentes del caso.

Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario, al igual que Blas Cinalli y Ayrton Viollaz. En tanto, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi recibieron prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves.

La presentación fue realizada “in pauperis” por el abogado Ignacio Nolfi, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazara el recurso extraordinario federal que había sido interpuesto por el defensor Hugo Tomei, representante de los jóvenes condenados.

De acuerdo al escrito, el planteo solicita que se declare la nulidad de la sentencia y se disponga la realización de un nuevo debate oral y público, “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”, en el marco de una causa que continúa generando repercusiones judiciales y sociales a nivel nacional.