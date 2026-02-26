Colegios privados, transporte, peajes y prepagas: los aumentos que llegan en marzo

Marzo empieza con al menos siete aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos desde el comienzo de 2026. Así, el tercer mes del año está marcado por las alzas en los alquileres, prepagas, colectivos, peajes, subte y la cuota de los colegios, entre otros servicios que sumarán al índice general de precios.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas rondarán este mes entre 2,9% y 3,2%. El alza también aplica a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en marzo un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 33,80%.

El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde mitad del año pasado. En los primeros dos meses del año mostró un retroceso: mientras que en enero la suba fue de 36,39%, en febrero se ubicó en 34,6%.

Colegios privados

Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal aumentarán 6% en marzo en Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En cuanto a las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno aprobó un aumento de 3% en diciembre, pero para los gremios esa cifra quedó desactualizada y esperan en los próximos días acordar una suba similar a la porteña.

Colectivos de la provincia

A partir del 1 de marzo, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,9%. Así, las tarifas quedarían de la siguiente manera:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68;

Tramo de 3 a 6 km: de $763,28 a $800;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $822 a $862,27;

Viajes de 12 a 27 km: $924.

Aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.

Colectivos del AMBA

El Gobierno avanzó con una actualización de las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En este caso, el aumento se registrará a partir del 16 de marzo y los nuevos valores para 104 líneas serán los siguientes:

0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1113

3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85

6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38

12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98

Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94

Colectivos CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 5,1%. Desde enero y por el resto de los meses, el ajuste mensual se determinará por un índice construido a partir del IPC del Indec + 2% en relación con la tarifa anterior.

Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño serían los siguientes:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $683,26.

Recorrido de 3 a 6 km: $759,22.

Recorrido de 6 a 12 km: $817,72.

Recorrido de 12 a 27 km: $876,28.

Subte

En CABA, también subirán las tarifas del subte. El pasaje subió 3,25% y pasó de $1320 a $1363 en marzo. Mientras, que el boleto sin sube registrada será de $1466,52.

Peajes en CABA

En marzo, además, aumentan los peajes. Al igual que el boleto de colectivo, el cálculo se realiza con el dato de IPC sumado al 2%.

Motocicletas: $650 (y $750 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2600 (y $3000 en hora pico).

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3900 (y $4500 en hora pico).

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5200 (y $6000 en hora pico).

Vehículos de más de 6 ejes: $6500 (y $7500 en hora pico).

Telefonía

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de marzo, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 3%, según el servicio y la operadora.