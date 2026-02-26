Preocupación vecinal: denuncian por contaminación a Cresta Roja en Esteban Echeverría

Un grupo de vecinos encabezados por Alejandro Cruz impulsó presentaciones ante ACUMAR y el Municipio por los olores que atribuyen a la planta.

La empresa Cresta Roja (WADE) enfrenta un nuevo capítulo de denuncias por presunta contaminación ambiental a partir de un pedido de Acceso a la Información Pública presentado ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) por un grupo de vecinos encabezados por Alejandro Cruz, residente de Monte Grande.

La presentación fue realizada con el patrocinio del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y busca obtener información detallada sobre la situación que, según plantean, afecta a miles de habitantes de Esteban Echeverría como consecuencia de los olores que genera la planta de WADE/Cresta Roja.

La gestión iniciada por Cruz sumó adhesiones de vecinos y distintas organizaciones, que se expresaron a través de la firma de un petitorio digital en la plataforma Change.org, con el objetivo de obtener respuestas tanto de ACUMAR como del Municipio de Esteban Echeverría.

Pedido de reunión y respuesta del Municipio

En paralelo, Cruz presentó una nota formal dirigida al intendente Fernando Gray solicitando una reunión para abordar la problemática. El pedido fue ingresado y recibido por la Dirección de Despacho el 19 de febrero y, según informó el propio vecino, obtuvo una primera respuesta favorable.

En ese marco, Alejandro Cruz fue invitado a mantener un encuentro el próximo lunes 2 de marzo a las 14.30 con la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizi, y con el responsable de Medio Ambiente, Claudio Molero. Durante la reunión se prevé abordar los temas planteados en la nota y analizar posibles cursos de acción frente a la situación denunciada.

Con estos interlocutores designados por el jefe comunal, el grupo de vecinos espera abrir una instancia de diálogo que permita establecer medidas concretas para dar respuesta a los reclamos vinculados con los olores y la presunta contaminación ambiental.

Denuncias por olores y alcance del impacto

“En la comunidad de Esteban Echeverría sufrimos desde hace muchos años la contaminación del aire y olores pestilentes causados por la planta procesadora de pollos Wade (Cresta Roja)”, expresó Alejandro Cruz al fundamentar la presentación.

“Este problema muchas veces nos ha obligado a permanecer encerrados en nuestras casas, escuelas, comercios, instituciones imposibilitados de disfrutar de actividades al aire libre o de desarrollar nuestra vida con normalidad”, agregó.

El planteo se produce pese a que, en 2022, la planta procesadora Wade, junto con la Municipalidad de Esteban Echeverría y ACUMAR, firmaron un acta en la que se comprometían a implementar medidas destinadas a eliminar los olores. Según el vecino, a pesar de ese acuerdo, los inconvenientes persisten y continúan afectando la calidad de vida de la población, con una posible incidencia en la salud debido a la propagación de agentes contaminantes.

De acuerdo con estimaciones realizadas por el propio Cruz, la contaminación alcanzaría a un radio de 6 kilómetros, lo que implicaría un impacto sobre no menos de 220 mil personas, según datos del Censo 2022. Entre las localidades mencionadas se encuentran Monte Grande, El Jagüel, Canning, Luis Guillón y 9 de Abril, cuyos habitantes —según el reclamo— ven alterada su vida cotidiana por los olores que emanan de la planta.

Reclamos de los vecinos

“Con el conjunto de vecinos que nos acompañan en esta iniciativa exigimos que cese inmediatamente la emanación de olores y contaminación ambiental; que se realicen inspecciones más rigurosas a la planta para la mejora de la producción en equilibrio con el medio ambiente; que se implementen tecnologías de filtración y lavado de gases; que existan controles de efluentes sobre el Arroyo Ortega y que haya transparencia y comunicación sobre las gestiones que se encaren para la solución de esta grave problemática”, sostuvo Cruz.

El pedido de información ante ACUMAR, la solicitud de reunión con el Ejecutivo municipal y el petitorio digital conforman, según explicaron, una estrategia conjunta para visibilizar la situación y obtener respuestas institucionales frente a un reclamo que, aseguran, lleva años sin resolverse.