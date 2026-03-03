Esteban Echeverría: el Municipio se reunió con vecinos, reconoció el impacto de las emanaciones de Cresta Roja y definió tres medidas

Funcionarios del Municipio de Esteban Echeverría mantuvieron este lunes una reunión con Alejandro Cruz, representante de vecinos afectados y del CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), para abordar la crisis ambiental vinculada a la planta de faena de la empresa Cresta Roja (Wade S.A.). El encuentro tuvo como eje los “fuertes e irritantes olores” denunciados por residentes de distintos barrios, con impacto variable según el radio de cercanía a la empresa.

Para la mesa de trabajo solicitada por el vecino, el intendente Fernando Gray dispuso la participación de la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizzi; el subsecretario de Gobierno, Alejandro Bonomo; y el director de la Agencia Ambiental local, Claudio Molero. La reunión se extendió durante horas y repasó antecedentes administrativos vinculados a actuaciones municipales contra la firma.

Durante el intercambio, según reveló Cruz, el Municipio reconoció formalmente que las emanaciones odoríferas constituyen un “problema real y complejo”. En ese marco, se planteó que la situación afecta la salud y la calidad de vida de miles de residentes, con consecuencias negativas que se expresan de manera diversa de acuerdo con la proximidad de cada zona a la planta.

Tres ejes de acción definidos tras revisar actas y multas

Tras el análisis de actas de infracción y multas labradas por la comuna contra la empresa, los participantes definieron tres pilares de gestión y acción inmediata. El primero apunta a una fiscalización intensiva: el Municipio incrementará la frecuencia de inspecciones técnicas cada vez que se detecten emanaciones odoríferas provenientes de la planta.

El segundo eje se centrará en la presión ante organismos de control. En particular, se informó que se elevarán reclamos a la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), organismo con responsabilidad en la medición de contaminación de aire, agua y suelo, para que actúe en el marco de sus facultades sancionatorias.

Como tercer punto, se resolvió impulsar una mesa conjunta con ACUMAR. El Ejecutivo municipal solicitará una audiencia formal con la autoridad de cuenca, en la que participará junto a Cruz en su carácter de referente vecinal de la denuncia, con el objetivo de canalizar el reclamo en una instancia institucional de seguimiento.

Un reclamo que incluye condiciones laborales dentro de la planta

En el encuentro también se remarcó que el problema no se limita a los barrios linderos. Los participantes señalaron que la situación “degrada el medio ambiente laboral” de los propios trabajadores de la planta, por lo que el reclamo se presentó en términos de salud pública y trabajo digno.

El objetivo central, según lo expuesto, es que Wade S.A. adecue su funcionamiento y producción a estándares de sostenibilidad que garanticen un equilibrio ambiental y resguarden la salud tanto de los vecinos y vecinas como de la fuerza laboral vinculada a la actividad.

“Buscamos una solución definitiva e integral en la que el proceso productivo no sea a costa de la salud de las personas”, señalaron fuentes del encuentro. La frase sintetizó el planteo que atravesó la reunión: avanzar hacia medidas concretas que reduzcan el impacto denunciado y establezcan mecanismos de control y respuesta ante episodios de olores intensos.

Alejandro Cruz frente a la plata de Cresta Roja

Petitorio digital y pedido de información pública ante ACUMAR

En paralelo a la instancia municipal, la gestión impulsada por Cruz continúa sumando adhesiones mediante un petitorio digital en Change.org. Según precisó, ese canal se mantiene activo como herramienta de acompañamiento al reclamo y de visibilización del conflicto.

Además, indicó que se aguarda una respuesta de ACUMAR a un pedido de acceso a la información pública presentado a inicios de febrero, en busca de documentación y precisiones sobre controles, mediciones o actuaciones vinculadas al caso. Mientras tanto, el Municipio avanzará con el refuerzo de inspecciones ante cada episodio detectado y con la elevación formal de reclamos ante el organismo de cuenca, a la espera de definiciones y pasos de articulación institucional.