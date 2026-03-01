Goya 2026: “Belén”, de Dolores Fonzi, ganó como Mejor Película Iberoamericana y dejó un fuerte mensaje político

La actriz y directora apuntó contra la “ultraderecha” y cuestionó decisiones del actual gobierno argentino durante la ceremonia de los Premios Goya.

La película “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, ganó el Goya 2026 a Mejor Película Iberoamericana en una gala celebrada en Barcelona y su discurso generó repercusiones políticas. La actriz y directora apuntó contra la “ultraderecha” y cuestionó decisiones del actual gobierno argentino durante la ceremonia de los Premios Goya.

La consagración de “Belén” en los Goya 2026 consolidó al film argentino en el escenario internacional. La historia está basada en el caso real de una joven tucumana condenada a ocho años de prisión por un aborto espontáneo en 2016, cuando la interrupción voluntaria del embarazo aún no era legal en Argentina. La producción ya había sido destacada en el Festival de San Sebastián y obtuvo el Premio Forqué.

Al recibir el galardón, Fonzi brindó un discurso con definiciones políticas que rápidamente se viralizaron. “La ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro, de un país donde el Presidente incluso puso en venta el agua”, expresó desde el escenario, en una referencia directa a la coyuntura nacional. Sus palabras marcaron uno de los momentos más comentados de la noche.

Además, la actriz hizo mención al conflicto en Gaza, a la situación de los migrantes en Estados Unidos y a los reclamos de las mujeres en Irán. “Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad”, afirmó. Tras el Goya 2026, Fonzi adelantó que presentará la película ante la ONU en el marco del Día Internacional de la Mujer, reforzando el impacto político y social que busca generar la obra.