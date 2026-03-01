Irán confirmó el fallecimiento del Líder Supremo tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel

El anuncio llegó tras una jornada de bombardeos masivos ejecutados por fuerzas de Estados Unidos e Israel, en lo que representa el golpe más contundente al régimen instaurado en 1979 tras la Revolución Islámica.

La muerte de Alí Jameneí fue confirmada en la madrugada de este domingo por la televisión estatal iraní y la agencia oficial IRNA, que informaron el fallecimiento del Líder Supremo de Irán a los 86 años. El anuncio llegó tras una jornada de bombardeos masivos ejecutados por fuerzas de Estados Unidos e Israel, en lo que representa el golpe más contundente al régimen instaurado en 1979 tras la Revolución Islámica.

La confirmación oficial puso fin a horas de hermetismo y versiones cruzadas que circularon durante el sábado. Según los reportes difundidos en Teherán, el deceso se produjo como consecuencia directa de una operación militar de precisión que también alcanzó a integrantes del entorno familiar del líder religioso y político que gobernó el país desde 1989, tras suceder a Ruhollah Jomeini.

Desde Washington, el expresidente Donald Trump aseguró que la ofensiva “continuará sin interrupciones durante toda la semana o hasta que sea necesario” y calificó a Jameneí como “una de las personas más malvadas de la historia”. En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sostuvo que los ataques desarticularon “objetivos neurálgicos” de la estructura de mando iraní. Entre las bajas confirmadas por el ejército israelí figuran Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa iraní, y Mohamed Pakpur, comandante de la Guardia Revolucionaria.

El saldo provisorio, según datos de la Media Luna Roja, asciende a al menos 200 fallecidos y 700 heridos, con reportes de impactos en zonas civiles, incluida una escuela primaria en el sur del país. Antes de confirmar oficialmente la muerte de Jameneí, Teherán lanzó ataques contra bases militares estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

En una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante iraní advirtió que “todas las bases y activos de las fuerzas hostiles seguirán siendo objetivo de Irán mientras continúe la agresión ilegal”. Con la declaración de 40 días de duelo nacional, se abre ahora un escenario de fuerte incertidumbre sobre la sucesión en la Asamblea de Expertos y el futuro político del régimen.