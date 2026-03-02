Almirante Brown: Zoonosis lanza un nuevo servicio antirrábico

A partir de hoy, el Municipio de Almirante Brown habilitó una nueva sede de enfermería para personas mordidas en la localidad de Don Orione, fortaleciendo las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud.

El nuevo servicio funciona Centro de Atención Primaria de la Salud 12 (CAPS 12), en la avenida Eva Perón 750, esquina Carcarañá de Don Orione, donde se brindará atención médica, evaluación clínica, curaciones y, en caso de ser necesario, la aplicación de la vacuna antirrábica.

El espacio atiende a personas mordidas de lunes a viernes, de 8 a 13.30 y las líneas de colectivos cercanas al CAPS son la 177, 160, 293, 505 y 318. Para más información, los vecinos podrán comunicarse al 4268-4911

Por otra parte, el control y la observación de perros mordedores continuará realizándose en el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, ubicado en Martín Fierro 33, esquina Monteverde, en Burzaco, de lunes a viernes de 8 a 13.

Qué hacer ante una mordedura

Primeros auxilios: lavar la herida inmediatamente con abundante agua y jabón.

Atención médica: acudir a un Centro de Salud para recibir atención profesional lo antes posible.

Denuncia y seguimiento: dirigirse al Centro de Sanidad Animal dentro de las 48 horas para la evaluación del tratamiento antirrábico y el control del animal, que debe permanecer en observación durante 10 días.



Mientras tanto, entre este 2 y el 5 de marzo Zoonosis Brown también desembarca con sus servicios en el Centro Social El Gendarme ubicado en Gral Brigadier Manuel Calderón 572 de Glew, en cada jornada a partir de las 7,30.