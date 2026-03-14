Las familias se endeudan y no pueden afrontar los pagos. Los bancos reconocen que empezó a impactar en sus balances.

Las familias se endeudan y no pueden afrontar los pagos. Los bancos reconocen que empezó a impactar en sus balances.

El Gobierno pregona el déficit fiscal y sirve de excusa para el recorte a las provincias, las prestaciones (vale recordar que el bono para la jubilación mínima cumplió este mes dos años sin aumento), subsidios y salarios. En este escenario, las familias se endeudan y no pueden pagar, por lo que el nivel de mora es el más alto en 20 años.

El dato no es de una consultora privada, tampoco de algún dirigente política con la mirada en la economía sino que son datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, afecta a todos los principales bancos del sistema.

Según los datos, al considerar la deuda con billeteras virtuales, el 25% tiene demoras mayores a tres meses. Con un nivel más bajo, también hay alerta por la normalidad de los pagos en las empresas. La cuestión de la mora en los créditos ya se convirtió en “un fenómeno macro”.

Los bancos reconocen que se trata de un tema relevante y empezó a impactar en sus balances. La irregularidad en los pagos normales fue mucho más alta que hacia las entidades financieras tradicionales y llegó en enero al 23,9%.