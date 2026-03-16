Ezeiza: Detuvieron al jefe de la barra de Tristán Suárez acusado de intento de homicidio

El jefe de la barra brava de Tristán Suárez, Héctor Straub, apodado ‘El Cuervo’, fue detenido por la Policía Federal acusado de haber participado en un intento de homicidio ocurrido en septiembre de 2025 contra un integrante de la facción rival del club.

El sospechoso posee antecedentes por distintos hechos delictivos y que estaba prófugo desde mediados de septiembre del año pasado cuando en la intersección de la avenida Argentina y Canale, en Tristán Suárez, partido de Ezeiza, la víctima que regresaba de su trabajo fue interceptada por un automóvil del que descendieron cuatro personas, quienes comenzaron a golpearlo violentamente en plena vía pública .

Tras el ataque, el hombre fue trasladado a un hospital de la zona, donde logró recuperarse. Luego de prestar declaración, aseguró haber reconocido a dos de los agresores, entre ellos al presunto líder de la barra del club. Con esos datos se inició una causa judicial que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 descentralizada de Ezeiza, que ordenó las primeras tareas investigativas.

En enero de 2026, ante la falta de avances, el expediente fue derivado a la División de Homicidios de la Policía Federal, que retomó la búsqueda del sospechoso. A partir del cruce de información en distintas bases de datos, los investigadores confirmaron que el acusado contaba con un extenso prontuario, con antecedentes por amenazas, lesiones y otros episodios violentos , incluso vinculados a conflictos internos dentro del propio club.

Con las nuevas pistas, los agentes descubrieron que el hombre frecuentaba una vivienda en Tristán Suárez, donde residiría su pareja, y montaron un operativo de vigilancia en la zona. Finalmente fue detenido en la vía pública, en el cruce de Salvador de Maio y Erratchu. El acusado, de 44 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías 7 de Ezeiza, imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa.