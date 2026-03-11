Allanamiento por un homicidio en el Conurbano: la Policía fue recibida a los tiros

El padre de uno de los sospechosos del homicidio de Jonathan Moreno recibió a la Policía a los tiros. Detuvieron al presunto autor material.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de ser el autor material del homicidio de Jonathan Moreno, que tuvo lugar en febrero pasado. El padre de un segundo sospechoso recibió a los efectivos a los tiros en la casa de Avellaneda.

La investigación comenzó el 10 de febrero, cuando Moreno, de 35 años, fue asesinado en la intersección de Cucha Cucha y Genova, tras una discusión con otros dos hombres. Efectuaron varios disparos con un arma de fuego. Fue trasladado al hospital Presidente Perón, pero no sobrevivió.

A partir de un seguimiento de cámaras de seguridad, determinaron la identidad del autor material y de su cómplice. En Morse y Agrelo, fue aprehendido el principal sospechoso; en otro objetivo (Quilmes), los efectivos fueron recibidos a los tiros por el padre del segundo acusado.

Allí, secuestraron una pistola marca Berca calibre 380, dos cargadores del mismo calibre, 12 municiones intactas, dos handys y una escopeta de aire comprimido. Se labraron actuaciones por “abuso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra”. El hombre fue aprehendido.

El operativo estuvo a cargo de la comisaría de Sarandí y contempló cuatro allanamientos que habían sido ordenados por la Justicia (Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 y el Juzgado de Garantías 2 de Avellaneda-Lanús).

También fueron de la partida efectivos de las comisarías primera, segunda, tercera, quinta, sexta, séptima, el destacamento Dock Sud, la UPPL Avellaneda, el Grupo GAD y Caballería Avellaneda.