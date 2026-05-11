Incendio de una vivienda y una camioneta en Monte Grande

Una vivienda de Rondeau al 1200 se prendió fuego en las últimas horas, mientras que un rodado también fue afectado por el fuego en otra zona de Monte Grande.

Una vivienda de Rondeau al 1200 se prendió fuego en las últimas horas, mientras que un rodado también fue afectado por el fuego en otra zona de Monte Grande.

Los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría notificaron sobre el incendio de una vivienda y de una camioneta, en dos hechos que se registraron en las últimas horas en la localidad de Monte Grande.

En el primer hecho, se prendió fuego una casa en Rondeau al 1200. “En el lugar no se registraron víctimas”, precisaron las fuentes.

En el segundo hecho, los Bomberos informaron que una camioneta se prendió fuego en la intersección de Herminio Constanzo y Monte Coman, también en Monte Grande. No se informaron heridos.