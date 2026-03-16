Lanús: Tiene 16 años y lo detuvieron por amenazar con hacer una masacre en su escuela

Un joven de 16 años residente en Lanús amenazó con hacer una masacre en su escuela y fue detenido tras manifestar en en en el chat de un reconocido juego de guerra online su deseo de “ser un tirador real”, un deseo que si bien los otros usuarios no tomaron en serio, puso en alerta a la inteligencia de Estados Unidos que monitorea estos espacios.

Las alertas alcanzaron su máximo cuando, a los pocos días, hizo referencia a un tiroteo ocurrido en la ciudad de Nashville, Tennesse, en 2023, donde una joven asesinó con una carabina semiautomática a tres profesores y tres estudiantes de una escuela de esa localidad.

En consecuencia, los efectivos federales llevaron adelante amplias tareas de inteligencia, estableciendo que el responsable de las intimidaciones era un joven menor de edad, domiciliado en Lanús Este.

Durante el procedimiento judicial se incautaron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una Academia de Tiro.

Asimismo, se decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y demás documentación de interés para la causa de la cual fueron notificados el menor investigado y su madre quienes quedaron ambos a disposición del magistrado actuante.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) detuvo al menor investigado y a su madre luego de detectar un segundo mensaje en el que advertía que quería replicar el tiroteo de 2023 en un colegio de Nashville.

La presente causa tuvo su génesis a partir de un informe elaborado por el Federal Bureau of Investigation (FBI), a través de su Agregado Jurídico en el país, mediante el cual se alertó sobre la grave situación que se estaba desarrollando en el ámbito virtual. El sospechoso realizó la amenaza mientras participaba de un juego de guerra online.